Учёный предложил поднять декретные до 80% зарплаты для третьего ребёнка
Старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов предложил увеличить пособие по уходу за ребёнком до 60% от зарплаты на 2.5 года для второго ребёнка и до 80% на 3 года для третьего, отменив максимальный лимит в 69 тыс. рублей.
В статье журнала «Проблемы прогнозирования» экономист указал, что действующий размер выплат (40% от среднего заработка до 1.5 лет) не компенсирует финансовые потери семьи. Инициатива призвана остановить девятилетнее падение рождаемости: в 2024 году в РФ родилось 1.22 млн детей (-3.4% к 2023 году).
По расчётам эксперта Андрея Бархоты, реализация потребует 5-15 млрд рублей в первые 18 месяцев и 20-30 млрд ежегодно впоследствии. Предложение включает ключевые изменения: для второго ребёнка 60% зарплаты вместо 40%, срок выплат 2.5 года вместо 1.5 лет, а для третьего ребёнка 80% зарплаты в течение 3 лет.
Россиянки стали раньше выходить из декрета. Средняя продолжительность отпуска снизилась до 24.9 месяцев в 2024 году, минимум за 15 лет.
