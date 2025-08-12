Учёный предложил поднять декретные до 80% зарплаты для третьего ребёнка

12 августа 2025, 04:15

Старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов предложил увеличить пособие по уходу за ребёнком до 60% от зарплаты на 2.5 года для второго ребёнка и до 80% на 3 года для третьего, отменив максимальный лимит в 69 тыс. рублей.