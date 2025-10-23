Треть россиян готовы отказаться от традиции дарить корпоративные подарки

23 октября 2025, 10:36

Фото: istockphoto / dikushin

35% россиян заявили, что готовы полностью отказаться от сбора денег на корпоративные подарки. Такие данные приводит исследование «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co, в котором приняли участие около 132 тысяч интернет-пользователей, сообщает «Москва 24».