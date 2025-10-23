Треть россиян готовы отказаться от традиции дарить корпоративные подарки
35% россиян заявили, что готовы полностью отказаться от сбора денег на корпоративные подарки. Такие данные приводит исследование «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co, в котором приняли участие около 132 тысяч интернет-пользователей, сообщает «Москва 24».
Многие считают более искренней альтернативой личное поздравление или совместный праздник. При этом 61% опрошенных предпочли бы получить деньги или общий опыт вместо привычного презента.
Согласно опросу, 36% россиян тратят на подарки коллегам не более 500 рублей, 33% — до 1 тысячи. На презенты стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей готовы потратить 17% участников, от 2 до 3 тысяч — 7%. Лишь 10% респондентов выбирают подарки дороже 3 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что россияне всё чаще отдают предпочтение тёплым и персональным подаркам вместо дорогих сувениров. Для 58% респондентов индивидуальный подход важнее универсальности. Наибольшей популярностью пользуются подарочные сертификаты (18%), наборы чая и кофе (13%) и сладости (7%). Реже всего выбирают сувениры с корпоративной символикой (3%), бьюти-наборы (2%) и недорогую технику (1%).
Кроме того, 62% опрошенных не знали о законодательном лимите на корпоративные подарки в 3 тысячи рублей, что, по мнению аналитиков, говорит о преобладании личных предпочтений над формальными ограничениями.
Чаще всего подарки дарят коллегам, с которыми поддерживают близкое общение — таких 28%. Однако в большинстве коллективов около 60% сотрудников скидываются на общий подарок. Основные поводы — дни рождения и Новый год.
Исследование также выявило гендерные различия: мужчины чаще откладывают покупку подарков на последний момент — пик продаж перед 8 Марта пришёлся на 7 марта. Женщины же готовятся к 23 февраля заранее: за неделю до праздника продажи в категории «Книги, хобби и канцелярия» выросли на 153,8%.
Читайте также: