Треть россиян готовы потерять часть зарплаты ради работы рядом с домом

43% россиян мечтают добираться до работы пешком и тратить на это не больше 15 минут, а 33% — даже готовы потерять часть зарплаты ради этого. К соотсветующим вывоадм пришел опрос ОЭЗ «Ступино Квадрат» и платформы «Яндекс Взгляд». Треть россиян, как отмечается, согласились бы отказаться от 10-30% своего дохода, лишь бы работа находилась поблизости.