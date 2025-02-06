Треть россиян готовы потерять часть зарплаты ради работы рядом с домом

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43% россиян мечтают добираться до работы пешком и тратить на это не больше 15 минут, а 33% — даже готовы потерять часть зарплаты ради этого. К соотсветующим вывоадм пришел опрос ОЭЗ «Ступино Квадрат» и платформы «Яндекс Взгляд». Треть россиян, как отмечается, согласились бы отказаться от 10-30% своего дохода, лишь бы работа находилась поблизости.
«Большая часть респондентов (56%) добираются на работу в соседние районы. Каждый десятый опрошенный ответил, что его путь на работу занимает от двух часов. 13,5% тратят на дорогу около 1,5 часа. Около 30% респондентов проводят в транспорте не более часа. 45% — тратят полчаса на дорогу», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.В то же время предложение в новостройках за четвертый квартала 20224 года выросло на 4%, сообщают аналитики «Авито Недвижимости. Как отмечают «Известия», изучившие итоги исследования, наиболее заметно предложение выросло в Липецке — на 71%, Симферополе — на 45%, Кемерово — на 39%, Иваново — на 38% и Томске — на 35%.
«Интерес к приобретению студий вырос на 14%, однушек — на 8%, двушек — на 4%, объектов с четырьмя комнатами и более — на 3%. Сильнее всего интерес к новостройкам вырос в Красноярске (в 2,1 раза), Симферополе (+49%), Кемерово (+48%), Воронеже (+36%), Саратове и Новосибирске (+31% в обоих), Липецке (+26%) и Владимире (+21%)», — пишет издание.Читайте также:
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