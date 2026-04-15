Треть россиян, планирующих путешествия на майские праздники, поедет за рубеж
На майские праздники россияне чаще выбирают путешествия по стране, но почти каждый третий уже готовит отпуск за границей. Сервис OneTwoTrip подсчитал: 64% заказов в отелях приходятся на Россию, а 36% — на иностранные направления. Об этом пишет РИА Новости.
Интерес к зарубежным поездкам держится на уровне прошлого года. При этом отдых за пределами страны стал длиннее: в среднем туристы бронируют жилье на три дня. Сутки в иностранном отеле обходятся примерно в 19,4 тысячи рублей. Первое место среди популярных стран заняла Турция. В пятерку лидеров вошли Япония, Китай, Белоруссия и Италия.
Внутренний туризм сохраняет высокий спрос. По России путешественники все чаще выбирают короткие маршруты. Средняя продолжительность проживания снизилась до двух суток. Номер в отеле внутри страны стоит около 10,5 тысячи рублей за ночь. Среди российских городов лидирует Санкт-Петербург. Следом идут Казань, Москва, Нижний Новгород и Калининград.