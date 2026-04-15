Треть россиян, планирующих путешествия на майские праздники, поедет за рубеж

15 апреля 2026, 09:53

На майские праздники россияне чаще выбирают путешествия по стране, но почти каждый третий уже готовит отпуск за границей. Сервис OneTwoTrip подсчитал: 64% заказов в отелях приходятся на Россию, а 36% — на иностранные направления. Об этом пишет РИА Новости.





Интерес к зарубежным поездкам держится на уровне прошлого года. При этом отдых за пределами страны стал длиннее: в среднем туристы бронируют жилье на три дня. Сутки в иностранном отеле обходятся примерно в 19,4 тысячи рублей. Первое место среди популярных стран заняла Турция. В пятерку лидеров вошли Япония, Китай, Белоруссия и Италия.



Внутренний туризм сохраняет высокий спрос. По России путешественники все чаще выбирают короткие маршруты. Средняя продолжительность проживания снизилась до двух суток. Номер в отеле внутри страны стоит около 10,5 тысячи рублей за ночь. Среди российских городов лидирует Санкт-Петербург. Следом идут Казань, Москва, Нижний Новгород и Калининград.