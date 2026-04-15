В Новосибирске прошла выставка похоронной индустрии «Сибирь-Ритуал»

15 апреля 2026, 13:05

В Новосибирске 14 и 15 апреля прошла выставка «Сибирь-Ритуал», организованная сообществом «Некрополь». Мероприятие объединило ведущих игроков ритуального рынка из России и зарубежья.





Предприниматели смогли ознакомиться на мероприятии со всеми актуальными новинками, найти поставщиков и договориться о партнерстве. Здесь создали все необходимые условия для обмена опытом с коллегами из разных регионов.



Так, на выставке «Сибирь-Ритуал» в Экспоцентре представили экспонаты, связанные с похоронной индустрией: от самых современных катафалков до древних гробов.



Самым ярким стал стенд с погребальными урнами. Заместитель директора компании «Некрополь 21 век» Елена Перемотина рассказала, что сибиряки чаще выбирают урны эконом-варианта, однако компания изготавливает и разные варианты урны с декором из разных материалов.





«На каждый декор существует свой покупатель. Вот эти все урны, которые у нас представлены здесь, сделаны по заказу. Менеджеры, которые общаются с клиентами, передают нам их пожелания, и мы корректируем ассортимент. Были клиенты, которые спрашивали урны со стразами. Например, для молодых девушек. Или рисунки, связанные с профессиональной деятельностью», — рассказала Перемотина в разговоре с Om1 Новосибирск.