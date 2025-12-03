Ученые обнаружили необычный радиоактивный гриб в Чернобыле
Исследователи обнаружили на стенах одного из наиболее радиоактивных зданий чёрный гриб Cladosporium sphaerospermum. Об этом сообщает научный портал Science Alert.
Удивительное свойство этого гриба заключается в том, что он не только выживает под воздействием радиации, но и демонстрирует ускоренный рост в таких экстремальных условиях.
Его механизм адаптации к радиации связан с тёмным пигментом — меланином. По мнению ученых, этот природный компонент позволяет преобразовывать ионизирующее излучение в энергию подобно тому, как растения используют солнечный свет в процессе фотосинтеза.
Открытие может стать важным шагом в понимании механизмов выживания организмов в условиях повышенной радиации, говорится в статье.
Читайте также: