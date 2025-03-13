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Юрист Адамс: дети мигрантов не смогут учиться в школах РФ без владения языком

Фото: iStock/hxdbzxy

Фото: iStock/hxdbzxy

С апреля дети мигрантов не смогут учиться в школах без успешной сдачи теста на владение русским языком. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«Пока не уточнено, будет ли предусмотрен единый стандарт тестирования по всей стране, или регионы получат определённую степень свободы в организации данного процесса. Однако очевидно, что успешное прохождение тестирования станет ключевым условием для допуска к обучению по общеобразовательным программам», — объяснил Адамс РИА Новости.

Юрист уточнил, что сами тесты и систему их оценки разработает Рособрнадзор. Эта проверка на знание русского языка станет обязательной для всех несовершеннолетних, родившихся в семьях без гражданства РФ.

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Аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова приостановили работу
12 марта 2025, 23:55

Фото: iStock/aapsky

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Информация о приостановке работы аэропортов появилась в 23:00.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уже в 23:25 появилось сообщение о приостановке работы волгоградского аэропорта.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23:10 МСК введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — рассказал Кореняко.

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В Москве ожидается 9-балльный шторм
В Москве 14 марта ожидается 9-балльный шторм
12 марта 2025, 23:40

Фото: iStock/Chalabala

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится девятибалльный шторм. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму"», — рассказал эксперт РИА Новости.

По словам специалиста, ветер такой силы оказывает давление в 30-35 килограммов на метр площади. Данное явление приводит к повреждению деревьев и шифера на крышах. К тому же будет затруднено движение пешеходов. Высока вероятность сноса шатких конструкций на улицах.

При этом шторм может распространиться на всю Центральную Россию. В частности непогода будет от Верхневолжья до Черноземья. После шторма ожидается резкое похолодание.

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В Госдуме предлагают ввести жилищные вклады
12 марта 2025, 19:09

Фото: iStock/kostya6969

В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект о жилищных вкладах — новом виде депозитов, которые должны помочь россиянам копить деньги на покупку квартиры. Об особенностях таких вкладов рассказал депутат Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, люди смогут копить деньги на жилищных депозитах с правом на оформление ипотеки в будущем, а также использования денег для первого взноса или полной покупки квартиры.
«Предполагается, что банки будут предлагать для держателей таких депозитов специальные условия – повышенную ставку по жилищным вкладам и/или пониженную ставку по ипотеке. Помимо этого, преимуществом жилищных вкладов станет повышенная страховая защита – до 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн для обычных депозитов. По мнению Аксакова, это сделает данный вид накоплений более привлекательным и надежным для граждан», — отмечает издание.
Аксаков подчеркнул, что система жилищных вкладов позволит создать прогнозируемый спрос на ипотеку в будущем и расширить ресурсную базу банков.

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Депутат Бессараб: трудовое законодательство в России защищает беременных
12 марта 2025, 18:58

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Современное трудовое законодательство в России защищает беременных женщин. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, перечислив некоторые льготы и нормы, которые выполняют данную функцию.
«Например, беременной женщине предоставляется легкий труд. Часть оплаты отпуска по беременности и родам выплачивается от работодателя. Выплачиваются взносы из фонда социального страхования, но за женщиной сохраняется место работы. Поэтому была введена специальная статья в Уголовный кодекс об ответственности работодателей за неприем женщины из-за беременности на работу или увольнение беременной женщины», — поделилась парламентарий в беседе с RT.
Бессараб также прокомментировала ситуацию, когда курьеры начали массово переходить на работу в заводские цеха. В разговоре с Общественной Службой Новостей депутат пояснила, что такие люди делают выбор в пользу стабильного заработка, соцгарантий, оплачиваемого больничного, фиксированного графика и расширенного ДМС, пусть и теряют небольшую часть дохода.
«На заводе работа с восьми утра до пяти вечера, со всеми социальными гарантиями, выплатами, льготами. Формируются пенсионные сбережения, работодатель отчисляет взносы в фонд социального страхования, больничные оплачиваются. Можно рассчитывать на трудовой отпуск, и он тоже оплачивается», — отметила она.
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Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду
Киберэксперт Бедеров: переданный в аренду аккаунт могут использовать мошенник
12 марта 2025, 18:47

Фото: iStock/artoleshko

Сдача в аренду аккаунта в мессенджере опасна тем, что арендатором может оказаться мошенник, который будет использовать его в преступных целях. Об этом заявил эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, правоохранители могут привлечь владельца такого аккаунта к ответственности.
«Если при регистрации будут указаны данные, подтвержденные, принадлежащие другому лицу, физическому, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, то, конечно же, они прежде всего обратят внимание на такого рода человека и попытаются привлечь его к ответственности как лицо, которое было идентифицировано в ходе расследования», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
Тем временем киберэксперт «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной назвал самые распространенные способы взлома электронной почты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, специалист указал на программы по подбору паролей, которые легко могут взломать простые комбинации, а также фишинговые письма с водоносными вложениями. Водяной призвал пользоваться сложными паролями или менеджерами паролей и включать двухфакторную аутентификацию.
«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — приводят в издании слова эксперта.
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