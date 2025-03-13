Юрист Адамс: дети мигрантов не смогут учиться в школах РФ без владения языком

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С апреля дети мигрантов не смогут учиться в школах без успешной сдачи теста на владение русским языком. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«Пока не уточнено, будет ли предусмотрен единый стандарт тестирования по всей стране, или регионы получат определённую степень свободы в организации данного процесса. Однако очевидно, что успешное прохождение тестирования станет ключевым условием для допуска к обучению по общеобразовательным программам», — объяснил Адамс РИА Новости.
Юрист уточнил, что сами тесты и систему их оценки разработает Рособрнадзор. Эта проверка на знание русского языка станет обязательной для всех несовершеннолетних, родившихся в семьях без гражданства РФ.
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