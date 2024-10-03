«Истерила и падала на пол»: как прошло задержание блогера Лерчек, новые обвинения против Чекалиных

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Известные блогеры Валерия и Артем Чекалины вновь оказались в центре скандала. Казалось бы, после расследования по делу о неуплате налогов их жизнь начала налаживаться, однако правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело против бывших супругов. По предварительным данным, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей. Подробности о новом и предыдущих уголовных делах против Чекалиных расскажет редакция «Радио 1».
Дело о неуплате налогов
Первое уголовное дело против Валерии Чекалиной было инициировано 7 марта 2023 года в связи с неуплатой налогов на сумму 300 миллионов рублей. В ходе расследования были проведены обыски в доме блогера и по адресам других участников предполагаемой преступной схемы. Следствие установило, что Валерия, действуя как индивидуальный предприниматель, использовала упрощенную систему налогообложения, предназначенную для доходов до 150 миллионов рублей в год.
Однако ее реальные доходы от фитнес-марафонов превышали эту сумму. Она применяла незаконную схему, распределяя свои доходы на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников, чтобы избежать перехода на общий режим налогообложения. Таким образом, ей удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.
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16 марта было возбуждено новое уголовное дело против супругов Чекалиных по обвинению в отмывании денежных средств. Следователи утверждают, что Валерия и Артем легализовали более 130 миллионов рублей, полученных преступным путем. В результате Валерия была обвинена по статье об уклонении от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, а ее супруг Артем — по статье о пособничестве.
Суд наложил запрет на использование Интернета для Лерчек и Артема. Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является их основным источником дохода, а также общаться по телефону с родственниками и коллегами, но следователь отклонил их ходатайство.
Позже Лерчек, находящаяся под следствием по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, была замечена с телефоном в ресторане. Она держала кальян в одной руке, а в другой — телефон, отправляя сообщения в мессенджере. На судебном заседании, где рассматривалось изменение меры пресечения, супруги признали свою вину и выразили раскаяние, однако суд не изменил меру.
Долги супругов постепенно увеличивались. Например, в сентябре 2023 года ФНС выставила Артему счет на 1,8 миллиона рублей. В ноябре они выплатили около 500 миллионов рублей Федеральной налоговой службе. Хотя Чекалины начали разбираться со своими долгами, в декабре 2023 года выяснилось, что у Лерчек остался долг перед ФНС в размере четырех миллионов рублей по первому уголовному делу. Ее адвокат Константин Третьяков заверил, что долг будет погашен в ближайшее время.
В итоге супруги смогли уладить свои финансовые обязательства. В марте 2024 года было официально объявлено о полном погашении задолженности, что привело к закрытию второго уголовного дела и снятию ареста со счетов. Однако в мае 2024 года Лерчек вновь оказалась в долгах перед ФНС на сумму 19 миллионов 936 тысяч 530 рублей.
Новое уголовно дело против Чекалиных
Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сообщила 5-tv.ru, что Лерчек полностью погасила свои задолженности, поэтому обыск стал для них неожиданностью.
«Для них это сюрприз, <…> Чекалина все выплатила, и она считает это охотой на ведьм, так как не было никаких предварительных предупреждений», — отметила она.Правозащитница также эмоционально высказалась о процессе задержания клиентки.
«Утром вломились к маме Валерии, напугали до смерти, взломали сейф, забрали деньги на жизнь… Угрожая, что объявят в розыск, вызвали Леру (которая нигде не пряталась) и всю ночь устраивали допросы. Увезли в изолятор временного содержания. Несмотря на ходатайство адвоката отложить допрос с ночи, не сделали этого, к маме Леры адвоката не пустили. Лера не занималась бухгалтерией и была лицом компании. Ни имущества, ни счетов за границей у нее нет», — возмущается Гордон в личном блоге.
Кроме того, источник 5-tv.ru сообщил, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для Чекалиных. Решение по этому вопросу будет принимать Троицкий районный суд Москвы, дата и время заседания пока не известны.
Истерика Лерчек
«Артём находился в отделении с утра и сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 с командой адвокатов. Артём уже собирался уехать домой, все ожидали, что их отпустят. Но когда Валерия вышла с допроса, им объявили о задержании на 48 часов. После этого у неё случилась истерика: она кричала, плакала и падала на пол», — рассказал источник.
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Развод блогеров
Проблемы в семье блогеров привели к новым трудностям. После начала уголовного дела, связанного с налоговыми вопросами, Лерчек испытывала сильный стресс, и вскоре появились слухи о разводе. В феврале 2024 года она призналась, что девять месяцев следствия каждый из супругов переживал по-своему: пока Лерчек занималась различными делами — от встреч с подругами до изучения английского языка, Артем предпочитал уединение и избегал активности. Они обращались за помощью к психологам, но это не дало результата.
В середине марта Валерия подала на развод. 10 июля Чекалины официально расторгли брак, разделив имущество и долги поровну. Дети остались жить с Валерией, но смогут часто видеться с отцом.
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