Блогера Сардарова могут привлечь за пропаганду веселящего газа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа, пишет Telegram-канал Shot.
11 июня он выложил 49-минутное видео на канале «Дневник хача», где он вдыхает газ из шариков и плачет.
Видео носило название «11 June», с подписью: «яЛЮБЛЮ тебя...». После этого Сардаров прекратил выходить на связь. На данный момент ролик удален, но движение «Сорок сороков» подало заявление в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП («Пропаганда закиси азота»), предполагающей штраф в размере двух тысяч рублей.
Сам Сардаров спустя сутки вышел на связь и сообщил, что «чуток приуныл» и «пока отдыхает».
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Видео носило название «11 June», с подписью: «яЛЮБЛЮ тебя...». После этого Сардаров прекратил выходить на связь. На данный момент ролик удален, но движение «Сорок сороков» подало заявление в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП («Пропаганда закиси азота»), предполагающей штраф в размере двух тысяч рублей.
Сам Сардаров спустя сутки вышел на связь и сообщил, что «чуток приуныл» и «пока отдыхает».
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Артем Кузьмин