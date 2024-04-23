«Третья мировая война уже началась»: В Киеве сделали шокирующее заявление

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Третья мировая война уже началась. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Третья мировая война уже идет. Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война», — отметил он.
Подоляк отметил, что Россия и Европа уже воюют друг с другом.
Ранее Подоляк рассказал о новой тактике ВС РФ, с которой не могут справиться ВСУ. По его словам, российские военные могут использовать одновременно до 12 ракет, которые ударяют по объектам энергетики Украины, минуя растянутые ПВО. Также он отметил, что на Украине ещё не закончились ракеты для ПВО, однако их запасы крайне малы. Эти снаряды необходимы для работы американских Patriot и немецких Iris-T.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Дарья Осипова