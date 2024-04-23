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Ряд батальонов ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главнокомандующего Александра Сырского.
Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Некоторые боевики отказываются выполнять приказы даже президента Незалежной, добавил он. По мнению Джонсона, подобные инциденты будут регулярно повторяться в украинской армии.
При этом такие батальоны могут стать угрозой для самого президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул эксперт. Протестующие из-за разочарования в главе страны или из-за неудач на фронте могут взять дело в свои руки и тогда жизнь Зеленского окажется в опасности.
Тем временем ВС РФ продолжают продвигаться вперед, с улучшением погоды российская армия усилит наступление по всей линии фронта, предположил Джонсон.
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Некоторые боевики отказываются выполнять приказы даже президента Незалежной, добавил он. По мнению Джонсона, подобные инциденты будут регулярно повторяться в украинской армии.
При этом такие батальоны могут стать угрозой для самого президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул эксперт. Протестующие из-за разочарования в главе страны или из-за неудач на фронте могут взять дело в свои руки и тогда жизнь Зеленского окажется в опасности.
Тем временем ВС РФ продолжают продвигаться вперед, с улучшением погоды российская армия усилит наступление по всей линии фронта, предположил Джонсон.
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Алёна Самарева