Америка спонсирует подрыв Крымского моста

Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».