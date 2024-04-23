Америка спонсирует подрыв Крымского моста

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Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
Алаудинов заявил, что в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку на наш Крымский мост. Он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее. Он напомнил, что уверен в завершении СВО осенью этого года.
Ранее в Польше заявили, что через месяц на Украине начнется ад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Украине, я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них есть дальнобойное, в рамках этой помощи», — отметил он.
Алаудинов заявил, что в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку на наш Крымский мост. Он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее. Он напомнил, что уверен в завершении СВО осенью этого года.
Ранее в Польше заявили, что через месяц на Украине начнется ад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова