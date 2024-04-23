Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео

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Российские военные взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на западной окраине Клещеевки.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что этого удалось добиться спецназовцам и военным 4-й бригады 2-го армейского корпуса.
Также Алаудинов опубликовал видео взятия под контроль опорников ВСУ.
Ранее Алаудинов заявил, что российские войска сделают все, чтобы специальная военная операция закончилась уже в этом году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он рассказал, что этого удалось добиться спецназовцам и военным 4-й бригады 2-го армейского корпуса.
Также Алаудинов опубликовал видео взятия под контроль опорников ВСУ.
Ранее Алаудинов заявил, что российские войска сделают все, чтобы специальная военная операция закончилась уже в этом году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева