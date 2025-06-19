«Возмездие»: Хинштейн предсказал некоторым участникам ПМЭФ незавидное будущее

19 июня 2025, 21:52

Хинштейн не исключил присутствие коррупционеров на ПМЭФ

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн допустил присутствие на Петербургском международном форуме коррупционеров, которых, по его мнению, настигнет справедливость. Об этом сообщает «РИА Новости».





На экономическом форуме Хинштейн коснулся темы коррупции и заявил, что в российском кино и других видах искусства образ коррупционера может показываться обаятельно.

«Более того, я выскажу крамольную мысль, что они в принципе живут среди нас. Более того, я не исключаю, что в коридорах и кулуарах ПМЭФ сейчас ходят те люди, которых богиня возмездия Немезида в виде сотрудников уполномоченных на это структур обязательно настигнет», — рассказал он.