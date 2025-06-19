«Возмездие»: Хинштейн предсказал некоторым участникам ПМЭФ незавидное будущее
Хинштейн не исключил присутствие коррупционеров на ПМЭФ
Врио главы Курской области Александр Хинштейн допустил присутствие на Петербургском международном форуме коррупционеров, которых, по его мнению, настигнет справедливость. Об этом сообщает «РИА Новости».
На экономическом форуме Хинштейн коснулся темы коррупции и заявил, что в российском кино и других видах искусства образ коррупционера может показываться обаятельно.
«Более того, я выскажу крамольную мысль, что они в принципе живут среди нас. Более того, я не исключаю, что в коридорах и кулуарах ПМЭФ сейчас ходят те люди, которых богиня возмездия Немезида в виде сотрудников уполномоченных на это структур обязательно настигнет», — рассказал он.Политик отметил, что никого не «персонифицирует», а лишь выражает своё мнение.
Следует отметить, что ранее Александр Хинштейн заявил о серьёзных проблемах с коррупцией в Курской области и сообщил, что нашёл причины появления данной ситуации.