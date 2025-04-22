Тревел-блогер Ванесса Конопка умерла после тяжелой болезни

Ванесса Конопка (Фото: Инстаграм* @happinesscrossing)
Тревел-блогер из Германии Ванесса Конопка потеряла сознание на новогодней вечеринке в отпуске, несколько месяцев лежала в больнице и умерла, сообщило издание Daily Mail.
28-летняя Ванесса Конопка, которая вела канал про путешествия, приехала со своим возлюбленным Фернандо на Филиппины. На новогодней вечеринке она потеряла сознание, потом ее отвезли в больницу. Блогер не могла нормально питаться, ходить и говорить из-за тяжелого поражения печени и пневмонии.
Фернандо пытался собрать более 227 тысяч долларов на перевозку Ванессы санитарной авиацией в Германию.
В феврале состояние тревел-блогера улучшилось. Возлюбленный Конопки поделился фото, на которых девушка гуляет. Он отмечал, что пневмония почти прошла, и ей предстоит длительный курс реабилитации. Однако 7 марта девушка умерла в больнице на острове Боракай.
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Фернандо пытался собрать более 227 тысяч долларов на перевозку Ванессы санитарной авиацией в Германию.
В феврале состояние тревел-блогера улучшилось. Возлюбленный Конопки поделился фото, на которых девушка гуляет. Он отмечал, что пневмония почти прошла, и ей предстоит длительный курс реабилитации. Однако 7 марта девушка умерла в больнице на острове Боракай.
«Она показала мне, как любить себя и как следовать своим мечтам! Я буду любить тебя вечно, и мы, возможно, увидимся снова», — подчеркнул бойфренд Конопки в социальных сетях.
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Ольга Енгалычева