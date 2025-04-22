Хинштейн рассказал, что Зураб Церетели создал медаль к освобождению Суджи

Александр Хинштейн и Зураб Церетели (Фото: Телеграм, @Hinshtein)
Российский скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели разработал памятную медаль к освобождению города Суджи (расположен в Курской области). Об этом рассказал в своём телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Двадцать первого апреля состоялась встреча главы региона с вице-президентом Российской академии художеств Василием Церетели, внуком знаменитого скульптора. По словам Хинштейна, проект, связанный с Суджей, был последним, над которым трудился Зураб Церетели.
Также на встрече обсуждалась установка скульптур Церетели в Курске, в частности памятника Казимиру Малевичу. В этом городе художник-авангардист жил вместе с семьёй какое-то время до переезда в Москву.
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Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист
Также на встрече обсуждалась установка скульптур Церетели в Курске, в частности памятника Казимиру Малевичу. В этом городе художник-авангардист жил вместе с семьёй какое-то время до переезда в Москву.
«Это был удивительно добрый, талантливый, отзывчивый человек. Несмотря на международное признание, оставался открытым и по-человечески простым, очень ярким, радушным и хлебосольным», — написал Хинштейн о Церетели.О смерти скульптора стало известно сегодня. Зурабу Константиновичу был 91 год. Прощание с Церетели состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя, похоронят художника в Грузии, сообщил его внук Василий.
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Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист
Анастасия Чубина