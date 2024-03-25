За отказ воевать против русских житель Львова получил три года тюрьмы

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Жителя Львова, который был призван в армию, приговорили к тюремному заключению за упорный отказ воевать против русских. Согласно протоколу Сыховского районного суда, он объяснил свою позицию тем, что не желает уничтожать русских и выступает против войны, сообщает украинское издание «Главком» в Telegram-канале.
В сентябре 2023 года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Однако на заседании военного суда мужчина отказался воевать и подчеркнул, что готов понести уголовную ответственность за свою позицию. Вскоре он был приговорен к трем годам лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от призыва по мобилизации»).
Обвиняемый по данному уголовному делу может обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
Ранее сообщалось, что мобилизация на Украине вызывает массовое недовольство в рядах населения.
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Александр Климов