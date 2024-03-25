За отказ воевать против русских житель Львова получил три года тюрьмы

Жителя Львова, который был призван в армию, приговорили к тюремному заключению за упорный отказ воевать против русских. Согласно протоколу Сыховского районного суда, он объяснил свою позицию тем, что не желает уничтожать русских и выступает против войны, сообщает украинское издание «Главком» в Telegram-канале.