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Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику действий на херсонском направлении, сделав упор на обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, украинские войска используют артиллерийское вооружение, в том числе кассетные бомбы и минометы.
Сальдо добавил, что украинская армия терроризирует население дронами.
Ранее губернатор Херсона заявил, что ВСУ прекратили попытки закрепиться на левом берегу Днепра. По словам Сальдо, украинская армия прекратила попытки насильственной переправы через Днепр.
До этого постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Украина планирует провокацию химическим оружием.
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«Но они добивают только недалеко за береговую линию», – подчеркнул онн.
Ранее губернатор Херсона заявил, что ВСУ прекратили попытки закрепиться на левом берегу Днепра. По словам Сальдо, украинская армия прекратила попытки насильственной переправы через Днепр.
До этого постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Украина планирует провокацию химическим оружием.
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Александр Климов