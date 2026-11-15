Три города России могут быть в опасности при подъеме уровня океана, предупредил климатолог

15 ноября 2026, 16:28

Климатолог Юлкин назвал три города России, которым грозит опасность из-за океана

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Повышение уровня Мирового океана, вызванное глобальным потеплением и таянием ледников, создает потенциальные риски подтопления для отдельных государств и территорий, включая три российских портовых города. Об этом в беседе с KP.RU предупредил эксперт по проблемам изменения климата Михаил Юлкин.





По его словам, теоретически подъем уровня моря на несколько метров и последующее затопление возможны только при таянии очень большого количества льда в Антарктиде и Гренландии. Однако такие процессы не происходят стремительно, и при нынешней жизни этого увидеть не удастся.





«Мы увидим повышение уровня Мирового океана на несколько сантиметров. Хотя для некоторых регионов и это может оказаться критичным. В том числе для Нидерландов, которые и так ниже уровня моря находятся», — говорится в материале.