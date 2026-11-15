Три города России могут быть в опасности при подъеме уровня океана, предупредил климатолог
Климатолог Юлкин назвал три города России, которым грозит опасность из-за океана
Повышение уровня Мирового океана, вызванное глобальным потеплением и таянием ледников, создает потенциальные риски подтопления для отдельных государств и территорий, включая три российских портовых города. Об этом в беседе с KP.RU предупредил эксперт по проблемам изменения климата Михаил Юлкин.
По его словам, теоретически подъем уровня моря на несколько метров и последующее затопление возможны только при таянии очень большого количества льда в Антарктиде и Гренландии. Однако такие процессы не происходят стремительно, и при нынешней жизни этого увидеть не удастся.
«Мы увидим повышение уровня Мирового океана на несколько сантиметров. Хотя для некоторых регионов и это может оказаться критичным. В том числе для Нидерландов, которые и так ниже уровня моря находятся», — говорится в материале.Неприятности в этом случае могут грозить и трем российским портовым городам. Один из них — Санкт-Петербург. Если нагонная волна с Балтики станет проходить чаще, дамба может не выдержать. Также в числе таких городов — Архангельск и Петропавловск-Камчатский, добавил эксперт.