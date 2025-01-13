Три молодые семьи из Дубны получили выплаты на улучшение жилищных условий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубненские молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья. Общая сумма превысила 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Дубне нет очереди на получение свидетельства в рамках федерального проекта по поддержке молодых семей. Если оформить заявку в текущем году, она будет удовлетворена в следующем. Нужно лишь, чтобы семья соответствовала заданным параметрам.
Как отметили в администрации, в наступившем году уже вручено три свидетельства, в прошлом – четыре.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Программа реализуется с 2007 года. За это время её участниками стали 138 семей из Дубны.
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«Критерии простые. Молодая семья должна быть до 35 лет и нуждаться в улучшении жилищных условий», – пояснил замглавы городского округа Дубна Дмитрий Утробин.
Как отметили в администрации, в наступившем году уже вручено три свидетельства, в прошлом – четыре.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Программа реализуется с 2007 года. За это время её участниками стали 138 семей из Дубны.
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Лора Луганская