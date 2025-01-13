В Дубне на год раньше срока построили 16-этажный дом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Шестнадцатиэтажную новостройку с более чем 100 квартирами ввели в эксплуатацию в Дубне, завершить строительство удалось на год раньше первоначально установленного срока, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новостройка является первым домом в новом микрорайоне Левобережная. Квартиры здесь получат жильцы аварийных домов, а также дольщики, обманутые недобросовестными застройщиками.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Отмечается, что следующие дома в микрорайоне Левобережная планируется ввести в эксплуатацию этим летом: тоже со значительным опережением графика.
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«Спасибо моей команде и правительству региона за большую работу, благодаря которой вопрос с аварийным жильем удалось решить. И отдельная благодарность застройщику за то, что жители смогли получить квартиры значительно раньше срока, предусмотренного договором о комплексном развитии территории», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Отмечается, что следующие дома в микрорайоне Левобережная планируется ввести в эксплуатацию этим летом: тоже со значительным опережением графика.
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Лев Каштанов