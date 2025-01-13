Спасатели провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Профилактический рейд по безопасности на водоёмах провели на Иваньковском водохранилище в городском округе Дубна работники Мособлпожспаса, а также измерили толщину ледяного покрова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Спасатели напомнили местным жителям, что выходить на тонкий лёд смертельно опасно. Они также рассказали, что даже ледяной покров большой толщины может быть ненадёжным, так как его прочность может очень быстро уменьшиться из-за перепадов температуры, сточных вод, а также мусора и водной растительности», — говорится в сообщении.Работники Мособлпожспаса также рассказали об опасности, которую таят трещины, проруби и лунки, затянутые тонким слоем льда. Кроме того, спасатели раздали всем участникам рейда брошюры с правилами безопасности на водных объектах зимой.
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Лев Каштанов