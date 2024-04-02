Три подростка обвинили нелюбимого педагога в домогательствах и испугались

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В Индии три школьника захотели избавиться от нелюбимой преподавательницы путём ложных обвинений в домогательствах. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел 21 марта в городе Ревари, штат Харьяна. Ученики 11 класса средней школы подали на учительницу официальную жалобу руководству школы. Они заявили, что женщина заставляла их смотреть порнографические фильмы и добивалась физической близости с ними.
Администрация учебного учреждения перенаправила жалобу к правоохранителям, после чего подросткам позвонил следователь. Испугавшись звонка полицейских, они сразу признались в обмане.
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Администрация учебного учреждения перенаправила жалобу к правоохранителям, после чего подросткам позвонил следователь. Испугавшись звонка полицейских, они сразу признались в обмане.
«Когда они узнали, что делом занимается полиция, то испугались», — рассказал детектив Паван Кумар.Ученики думали, что школьный комитет рассмотрит дело и примет решение об увольнении педагога. Оказалось, что учительница нервировала подростков, поскольку заставляла их посещать занятия по оказанию первой помощи, а также «была строгой и часто ругала их».
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Алина Юрчак