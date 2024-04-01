Конгрессмена, призвавшего к ядерной войне, пристыдили фейковой цитатой Сталина

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Конгрессмена-республиканца Тима Уолберга, призвавшего начать ядерную войну, пристыдили фейковой цитатой Иосифа Сталина.
Ранее Уолберг заявил, что выступает против абортов, но, при этом, призвал Израиль использовать ядерное оружие для завершения конфликта в секторе Газа.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макрегор удивился таким заявлениям, отметив, что, судя по всему, убийство огромного числа людей является приемлемым, а аборты – нет.
Чтобы пристыдить конгрессмена, Макгрегор написал на своей странице в соцсети Х цитату: «Одна смерть – трагедия. Миллион смертей – это просто статистика», которую приписал Иосифу Сталину. Однако это фраза принадлежит не политику, а писателю Э. М. Ремарку (роман «Чёрный обелиск»).
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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макрегор удивился таким заявлениям, отметив, что, судя по всему, убийство огромного числа людей является приемлемым, а аборты – нет.
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Анастасия Чинкова