Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию состоится 18 апреля

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Заседание Совета безопасности ООН высокого уровня по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке состоится 18 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщила поспред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер.
Отмечается, что представительствовать на запланированном заседании будет глава МИД Мальты Ян Борг.
Докладчиком на заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Также Фрезиер отметила, что ожидаются два заседания СБ ООН, крайне важные для Мальты, – это встреча по теме жизни детей в условиях вооружённого конфликта, назначенная на 3 апреля, и заседание по вопросу мира и безопасности в средиземноморском регионе 17 апреля.
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Докладчиком на заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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Анастасия Чинкова