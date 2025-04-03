Три представителя Подмосковья стали амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Блогеры из Московской области Татьяна Золотарёва, Екатерина Бурдаева и Павел Корпачев стали амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили организаторы проекта.
Амбассадоры появились в 34 регионах России. Это не просто блогеры, а лидеры мнений, которые в своих субъектах Федерации будут объединять креативных авторов, вдохновлять других и доказывать, что каждый может быть услышан.
Московскую область в амбассадорской программе представят победители разных сезонов проекта Золотарёва и Бурдаева, а также финалист Корпачев. Амбассадоры будут в 2025 году делиться опытом и поддерживать участников пятого, юбилейного, сезона. Они помогут новым участникам проекта «ТопБЛОГ» создавать полезный контент, поддерживать их на конкурсном пути.
Бурдаева входит в десятку лучших этномузыкантов России. Обладательница премии Russian World Music Awards и преподаватель ЦРТК РАМ им. Гнесиных, продвигает в медиа русскую традиционную культуру.
Корпачев ведёт популярный канал на площадке «Дзен», посвящённый здоровью, тренировкам и питанию. Статьи и ролики блогера набирают миллионы просмотров. Благодаря участию в проекте «ТопБЛОГ» Павел стал востребованным экспертом в области здорового образа жизни, участвует в телепередачах и крупных событиях по всей России.
Пятый сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартует этой весной. Сильнейших пригласят на закрытые мероприятия, блог-туры и большой Медиафорум «ТопБЛОГ». А летом откроется новый набор амбассадоров, и у каждого россиянина будет шанс стать частью этой команды.
Сейчас все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ», который даст базовые знания в мире блогинга. Сделать это можно на сайте проекта.
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Московскую область в амбассадорской программе представят победители разных сезонов проекта Золотарёва и Бурдаева, а также финалист Корпачев. Амбассадоры будут в 2025 году делиться опытом и поддерживать участников пятого, юбилейного, сезона. Они помогут новым участникам проекта «ТопБЛОГ» создавать полезный контент, поддерживать их на конкурсном пути.
«Рады принять в нашу большую блогерскую семью амбассадоров проекта «ТопБЛОГ» из 34 регионов. Их объединяет важная миссия – через цифровые платформы продвигать традиционные ценности, создавать социально значимый контент, вдохновлять людей на развитие. Общая аудитория этих амбассадоров охватывает десятки миллионов подписчиков», – отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.Золотарёва – учитель начальных классов гимназии №5 городского округа Дзержинский, руководитель школьного медиацентра «Лидеры Медиа». Она считает важнейшей миссией воспитывать достойное поколение. В своём блоге Татьяна освещает образовательную деятельность, школьные мероприятия и события.
Бурдаева входит в десятку лучших этномузыкантов России. Обладательница премии Russian World Music Awards и преподаватель ЦРТК РАМ им. Гнесиных, продвигает в медиа русскую традиционную культуру.
Корпачев ведёт популярный канал на площадке «Дзен», посвящённый здоровью, тренировкам и питанию. Статьи и ролики блогера набирают миллионы просмотров. Благодаря участию в проекте «ТопБЛОГ» Павел стал востребованным экспертом в области здорового образа жизни, участвует в телепередачах и крупных событиях по всей России.
Пятый сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартует этой весной. Сильнейших пригласят на закрытые мероприятия, блог-туры и большой Медиафорум «ТопБЛОГ». А летом откроется новый набор амбассадоров, и у каждого россиянина будет шанс стать частью этой команды.
Сейчас все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ», который даст базовые знания в мире блогинга. Сделать это можно на сайте проекта.
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Лора Луганская