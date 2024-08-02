В Шатуре в честь Дня ВДВ возложили цветы к мемориалу Ангел добра

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
День воздушно-десантных войск отметили в Шатуре праздничным митингом, сообщает пресс-служба администрации городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Воинов и ветеранов поздравили временно исполняющий обязанности главы округа Николай Прилуцкий и руководителя местного отделения «Боевое братство» Олега Языкова.
Участником торжественного мероприятия стал житель Шатурторфа Дмитрий Желтов: он служил в армии в 16-й бригаде спецназа в Тамбове, а за два месяца до дембеля был переведён на Северный Кавказ.
Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Ангел добра.
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«Поздравляю вас от лица муниципальной власти со знаковым событием – Днём воздушно-десантных войск России. Это одно из самых боевых и значимых сегодня войск, способных осуществить любые задачи военных подразделений», — сказал Николай Прилуцкий.
Участником торжественного мероприятия стал житель Шатурторфа Дмитрий Желтов: он служил в армии в 16-й бригаде спецназа в Тамбове, а за два месяца до дембеля был переведён на Северный Кавказ.
Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Ангел добра.
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Лев Каштанов