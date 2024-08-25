Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции

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Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего первого заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его подельников к получению и даче взяток соответственно.
Об этом сказано в постановлении суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего чиновника оборонного ведомства. Документ имеется в распоряжении ТАСС. В постановлении указано, что причастность Иванова, Бородина и Фомина к инкриминируемым им преступлениям подтверждается показаниями трёх свидетелей.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Называется сумма 1 миллиард 185 миллионов рублей. По этому же делу были арестованы также бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.
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Александр Бойцов