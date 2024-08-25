Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции

25 августа отмечается праздник Фотя Поветенный, который уходит корнями в славянскую культуру. Этот день связан с осенними изменениями в природе и имеет свои уникальные приметы и традиции. О том, что можно делать, а чего стоит категорически избегать в этот день расскажет редакция «Радио 1».