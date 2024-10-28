Три участника из Подмосковья стали призёрами Приволжского окружного хакатона

В преддверии Нового года многие родители задумываются о том, как сделать этот праздник незабываемым для своих детей и устроить семейный отдых, которым насладится каждый. Московская область предлагает множество вариантов для весёлого и увлекательного празднования Нового года с детьми. «Радио 1» расскажет о лучших местах и отелях, где можно окунуться в атмосферу волшебства и подарить своим детям незабываемые впечатления.