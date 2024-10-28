Три участника из Подмосковья стали призёрами Приволжского окружного хакатона

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Три представителя Московской области – Никита Шориков, Степан Буян и Денис Астанин – вошли в число победителей и призёров Приволжского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Хакатон завершился в Нижнем Новгороде. По его итогам18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей.
Победителями стали команды 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Ставропольского краёв, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Московской областей.
В кейсе «Бот-помощник для работы с приложением» второе место заняла команда Deep Tech и её участник из Подмосковья Степан Буян. В кейсе «Методы ИИ для решения задач устойчивого развития. Анализ последствий наводнений» первенствовала команда «5bit» и участник из Московской области Денис Астанин. А в кейсе «Цифровое предприятие» второе место заняла команда «Тут название команды» и участник из Подмосковья Никита Шориков.
До 4 ноября открыта регистрация на сайте проекта на Международный хакатон, который пройдёт в Калининграде с 8 по 10 ноября. Он станет завершающим масштабным мероприятием четвёртого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», в котором могут принять участие не только граждане России, но и других стран.
Читайте также:
Молодые активисты провели в Кашире субботник
Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря
Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону
«До финальных защит дошли 80% команд. Я горжусь тем, что мы смогли собрать таких талантливых участников, готовых решать сложные задачи и вносить свой вклад в развитие цифровых технологий страны», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Победителями стали команды 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Ставропольского краёв, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Московской областей.
В кейсе «Бот-помощник для работы с приложением» второе место заняла команда Deep Tech и её участник из Подмосковья Степан Буян. В кейсе «Методы ИИ для решения задач устойчивого развития. Анализ последствий наводнений» первенствовала команда «5bit» и участник из Московской области Денис Астанин. А в кейсе «Цифровое предприятие» второе место заняла команда «Тут название команды» и участник из Подмосковья Никита Шориков.
До 4 ноября открыта регистрация на сайте проекта на Международный хакатон, который пройдёт в Калининграде с 8 по 10 ноября. Он станет завершающим масштабным мероприятием четвёртого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», в котором могут принять участие не только граждане России, но и других стран.
Читайте также:
Молодые активисты провели в Кашире субботник
Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря
Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону
Лора Луганская