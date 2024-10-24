Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону

Фото: Министерство образования Московской области
Команда факультета физической культуры и спорта Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди студенческих команд, сообщает Министерство образования Московской области.
Турнир проходил в столице Республики Дагестан, Махачкале. В турнире участвовали представители 14 вузов из 10 регионов страны.
Во время соревнований коломенские спортсмены победили команды из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода. Однако в финале студенты ГСГУ проиграли сборной Казани, студентам Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма со счётом 3:1.
Сборную ГСГУ представляли Глеб Степаков, Артур Печёнкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефёдова. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали на этих соревнованиях.
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Во время соревнований коломенские спортсмены победили команды из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода. Однако в финале студенты ГСГУ проиграли сборной Казани, студентам Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма со счётом 3:1.
Сборную ГСГУ представляли Глеб Степаков, Артур Печёнкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефёдова. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали на этих соревнованиях.
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Дайана Хусинова