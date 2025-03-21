Слайм в волосах: Трихолог раскрыла, может ли популярный тренд привести к облысению

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Популярный среди подростков тренд на втирание слаймов в кожу головы в качестве маски для волос может грозить тракционной алопецией, об эом предупреждают специалисты.
Однако врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» что, тракционная алопеция — это другое, и случается оно в других случаях.
По ее словам, это временная потеря, но последствие слайма — однозначное изменение прически.
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«Алопеция происходит вследствие травмы или постоянного натяжения. Со слаймом так не получится, потому что, попробовав однажды, вы точно больше не будете его использовать. Он не снимается и не смывается, он рвет волосы при корневой зоне. Например, ко мне приходил мальчик, который пытался сам стянуть слайм с волос, потом ему в салоне помогали, соответственно, волосы рвались», — объяснила специалист.
По ее словам, это временная потеря, но последствие слайма — однозначное изменение прически.
«Волосяной фолликул от этого не погибнет, хуже ему не станет, то есть облысения не будет, если это не делать на постоянной основе. Но может образоваться грибок кожи. И в целом это мучение, потому что слайм снять с головы невозможно», —заключила Нагайцева.
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Анастасия Панченко