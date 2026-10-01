Ученый назвал возраст, когда организм начинает стареть

01 октября 2026, 10:45

Ученый Умрюхин: организм начинает стареть после 45 лет

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Первые признаки возрастных изменений человеческого организма могут проявляться уже в 25-30 лет. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета Алексей Умрюхин.