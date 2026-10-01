Ученый назвал возраст, когда организм начинает стареть
Первые признаки возрастных изменений человеческого организма могут проявляться уже в 25-30 лет. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета Алексей Умрюхин.
По словам эксперта, процессы, которые принято ассоциировать со старением организма, такие как помутнение хрусталика или возрастная дальнозоркость, обычно проявляются после 45 лет. Более заметное снижение функциональных возможностей организма, включая значительные атеросклеротические изменения сосудов, начинается после 50 лет. При этом на скорость развития возрастных изменений существенное влияние оказывают образ жизни, физическая активность и психоэмоциональное состояние, отметил ученый.
Одним из ключевых факторов, влияющих на скорость старения, является стресс и его последствия, подчеркнул он. Если напряжение, вызванное, например, работой, приводит к положительному результату, организм адаптируется и увеличивает свои резервные возможности. Однако если стресс становится хроническим и не находит разрешения, он истощает ресурсы, уточнил Умрюхин.
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