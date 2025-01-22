Трихолог объяснила ранее появление седины у молодежи

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Британский дерматолог заявила, что седые волосы все чаще появляются у двадцатилетних, что говорит о раннем облысении в мире.
Однако трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» заявила свое несогласие с этим утверждением, отметив, что седина в 20 лет случается в единичных случаях, которые всегда были и до сих пор есть.
По ее словам, речь идет не белой, стекловидной седине, а о тех прядях, что светлее на два-три тона.
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«Если такое есть, то, в первую очередь, виновата генетика — предрасположенность. А во-вторых, дефициты железа и меди — особенно у девочек. При их восполнении, сегментация волос восстанавливается», — объяснила трихолог.
По ее словам, речь идет не белой, стекловидной седине, а о тех прядях, что светлее на два-три тона.
«Все, что касается возраста 25+, считается нормальным и не является ранней сединой, это физиологические изменения», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева