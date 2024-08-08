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«Брутал или нефункциональный?»: Врач раскрыла тайну преждевременного лысения мужчин

Трихолог Кохас: облысение — признак проблем с тестостероном, а не брутальность
08 августа 2024, 14:15
Фото: iStock/ia_64

Фото: iStock/ia_64

Здоровые и красивые волосы украшают не только женщину, но и мужчину. Преждевременная потеря волос для некоторых представителей мужского пола крайне страшна. Причины раннего облысения могут быть разные, но есть ли среди них главные факторы?
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что мужчины рано лысеют из-за фазы роста волос или стрессовых ситуаций, является ошибочным.

«Здесь момент следующий: волосы преждевременно покидают светлую голову одного из мужчин из-за тестостерона. Многие говорят: я лысый, я брутал, а я иногда смотрю и думаю: 25 лет, мальчик мой, ты так обречен быть нефункциональным. Тут вопрос именно тестостероновой системы. Нужно обращать внимание именно на этот фактор», — объяснила эксперт.



При этом, по врачебным наблюдениям Кохас, мужчины гораздо здоровее женщин, потому проблем с волосами у них меньше.

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#красота
В Курскую область направили медиков из пяти округов Подмосковья
08 августа 2024, 15:40

Фото: Александр Стёпушкин

Семь подмосковных бригад скорой помощи отправили в Курскую область минувшим вечером, медики отправились на помощь курянам из Серпухова, Коломны, Видного, Луховиц и Ступина, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Машины скорой помощи полностью укомплектованы медицинской техникой — взрослыми и детскими реанимационными наборами, дефибрилляторами, аппаратами для искусственной вентиляции лёгких и баллонами с кислородом», — говорится в сообщении.
Бригады врачей также снабдили дополнительными перевязочными материалами, системами для внутривенного введения растворов и самими растворами. Кроме того, всех медиков обеспечили касками и бронежилетами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что одна из подмосковных скоропомощных бригад уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельной раной.

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#курская область
#медицина
#здравоохранение
#скорая помощь
#московская область
#подмосковье
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«Смерти и неудачи»: Хирург рассказал, можно ли гарантировать успех пластической операции
Хирург Воздвиженский: при пластических операциях есть смерти и осложнения
08 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/Rabizo

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вновь появилась на публике после девяти операций на нос. На фоне аутоиммунного заболевания у пациентки произошло разрушение тканей. Пластический хирург Казьминой рассказал, что девушка обратилась к нему с отсутствием хрящевого отдела данной части лица.
«Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица», — сказал он и отметил, что Казьмина до этого делала операции у других врачей, который потерпели неудачу.

Пластическая хирургия стала привычной процедурой в современном обществе. Но, так или иначе, каждый, думающий использовать такие возможности, задумывается о рисках и последствиях. Для этого изучает всевозможную литературу, советуется с выбранными хирургами — тщательно подходит к вопросу, что является, по словам специалистов, целомудренным и правильным.

Доктор медицинских наук, пластический хирург, лауреат государственной премии Иван Воздвиженский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тема пластических операций и их влияния на организм человека избита, и на вопрос о безопасности нет однозначного краткого ответа.

«Тут за один раз не ответишь, потому что здесь всегда учитываются индивидуальные особенности каждого человека», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в практике врачей бывают неудачные попытки, спрогнозировать которые невозможно.

«Да, есть смерти, есть осложнения, есть неудачи и недоговоренности. Все это есть. Надо быть готовым к тому, что вы едете на машине и можете попасть в аварию независимо от того, что правила соблюдаете или не соблюдаете», — заявил собеседник.

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В Подмосковье с начала года донорами стали около 46 тыс. человек
08 августа 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 46 тысяч человек стали донорами крови и её компонентов в Московской области с начала текущего года, при этом 12 тысяч из них впервые сдали донорскую кровь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Каждый год мы наблюдаем рост числа людей, готовых стать донорами крови и её компонентов. Так, в этом году донорами впервые стали 12 тысяч человек — это на 3,4 тыс. человек больше, чем за такой же период прошлого года», — отметил исполняющий обязанности главврача Московского областного центра крови Глеб Марнов.
Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.

В министерстве напомнили, что донорскую кровь можно сдать в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове. Кроме того, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.

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#медицина
#здравоохранение
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В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа
08 августа 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство фельдшерско-акушерского пункта стартовало в деревне Колычево городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект. В настоящее время строители занимаются устройством фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.
Площадь одноэтажного ФАПа будет составлять 200 квадратных метров. В здании предусмотрен кабинет фельдшера, смотровая, кабинет для вакцинации детей и взрослых, процедурный кабинет, стерилизационная комната, палата для более длительного пребывания пациентов и комната для персонала.

Рядом с ФАПом обустроят парковку и проведут озеленение.

Завершить строительство должны в декабре текущего года. ФАП в Колычеве будет обслуживать свыше 1,1 тыс. человек.

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В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья
08 августа 2024, 11:03

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Московской области прибыли в Курскую область, медиков сопровождали сотрудники госавтоинспекции. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Подмосковные медики прибыли Курскую область для оказания помощи местным жителям», — отметил глава региона.
Одна скоропомощная бригада уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельным ранением: его будут лечить в Центральном институте травматологии. Планируется эвакуировать также 50 инвалидов.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что в ближайшее время подмосковным врачам в Курске поступят новые задачи.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что регион готов принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

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#медики
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#подмосковье
#курская область
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Не съедайте больше: врач Сухорукова раскрыла опасность переедания арбуза и дыни
Врач Сухорукова назвала допустимую порцию арбуза и дыни
08 августа 2024, 04:40

Фото: istock/Pheelings Media

Средняя допустимая норма употребления арбуза и дыни составляет 400-600 граммов в день, что эквивалентно двум-трем ломтикам, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, для здорового взрослого человека порция в размере 400-600 граммов арбуза или дыни является оптимальной. Большие количества могут быть трудно перевариваемыми даже при сбалансированном питании. Однако существуют особые рекомендации для определенных групп населения.

«Беременным и кормящим женщинам разрешается до трех ломтиков в день, — уточнила Сухорукова. «Для детей старше шести лет порция должна составлять 200-400 граммов, а для малышей в возрасте до трех лет – не более 100 граммов в день».
Гастроэнтеролог также подчеркнула, что арбуз и дыня не являются взаимозаменяемыми продуктами. Дыня богата кремнием, который полезен для кожи и волос, в то время как арбуз содержит много фолиевой кислоты и железа, важных для клеточного деления и метаболизма белков.

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#дыня
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Вы можете не заметить тихий инсульт: невролог Щипицина назвала главные признаки
Невролог Щипицина рассказала, как распознать тихий инсульт
08 августа 2024, 04:20

Фото: istock/eternalcreative

Невролог Наталья Щипицина рассказала о первых признаках тихого инсульта, которые могут не сразу насторожить пациента. По словам заведующей неврологическим отделением Люберецкой областной больницы, ранние симптомы этого состояния могут проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе, а также нарушений речи.
«Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизоды нарушения речи», – уточнила Щипицина в интервью РИА Новости.

Также, по ее словам, кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут сигнализировать о наличии ишемии в головном мозге. Для точной диагностики необходимо наблюдение у врача в течение суток и проведение нейровизуализации, в частности МРТ головного мозга в специальном режиме.

Щипицина подчеркнула, что преходящие нарушения мозгового кровообращения иногда можно спутать с гипертоническим кризом. В этом случае важно провести своевременную диагностику, чтобы предотвратить развитие инсульта и минимизировать его последствия.

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#мрт
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На Украине зафиксирована первая смерть от опасного заболевания
На Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT
07 августа 2024, 23:25

Фото: istock/Halfpoint

На Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT. По информации генерального директора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслана Савчука, в Ивано-Франковской области на западе страны скончалась 80-летняя женщина.
«Пациентка была переведена в терапевтическое отделение, но через несколько дней она умерла. Лабораторно подтверждено, что в её организме был обнаружен субвариант FLiRT классического штамма Omicron», - сообщил Савчук, передает ТАСС.

Известно, что женщина также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об обнаружении этого штамма в стране. На прошлой неделе были зафиксированы три случая субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

На данный момент в Украине циркулируют 10 штаммов вируса SARS-CoV-2, все из которых являются различными субвариантами варианта Omicron. В конце июля власти Киева сообщили о значительном увеличении заболеваемости COVID-19, которое возросло примерно в 4,5 раза по сравнению с июнем.

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#болезнь
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#врач
#сахарный диабет
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Врач Устинова опровергла вред дрожжей в хлебе
07 августа 2024, 19:34

Фото: iStock/bhofack2

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила, что такие продукты, как дрожжи в хлебе, ошибочно считают вредными.
«Разница в дрожжевом и в бездрожжевом хлебе в закваске. В дрожжевой готовится на дрожжах, а в бездрожжевой — на грибках. Но их химический состав, и польза, и вред, могут быть абсолютно одинаковыми. Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта, ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. Тогда и дрожжевой и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», — отметила в беседе с Газета.ру Устинова.

Кроме этого, вредными напрасно считаются рыбные консервы, селедка и свиная печень.

Ранее нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош заявила, что причиной многих болезней и проблем со здоровьем у людей является в том числе и неправильный завтрак.

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