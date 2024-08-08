«Брутал или нефункциональный?»: Врач раскрыла тайну преждевременного лысения мужчин

Фото: iStock/ia_64
Здоровые и красивые волосы украшают не только женщину, но и мужчину. Преждевременная потеря волос для некоторых представителей мужского пола крайне страшна. Причины раннего облысения могут быть разные, но есть ли среди них главные факторы?
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что мужчины рано лысеют из-за фазы роста волос или стрессовых ситуаций, является ошибочным.
При этом, по врачебным наблюдениям Кохас, мужчины гораздо здоровее женщин, потому проблем с волосами у них меньше.
Читайте также:
«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы
Врач Мухина раскрыла опасность применения шампуней для тела
Врач Муллаярова раскрыла тайну интенсивного выпадения волос
«Здесь момент следующий: волосы преждевременно покидают светлую голову одного из мужчин из-за тестостерона. Многие говорят: я лысый, я брутал, а я иногда смотрю и думаю: 25 лет, мальчик мой, ты так обречен быть нефункциональным. Тут вопрос именно тестостероновой системы. Нужно обращать внимание именно на этот фактор», — объяснила эксперт.
При этом, по врачебным наблюдениям Кохас, мужчины гораздо здоровее женщин, потому проблем с волосами у них меньше.
Читайте также:
«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы
Врач Мухина раскрыла опасность применения шампуней для тела
Врач Муллаярова раскрыла тайну интенсивного выпадения волос
Анастасия Бондарева