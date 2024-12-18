Врач рассказала, как предотвратить старение кожи шеи

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Старение кожи шеи можно предотвратить ведением здорового образа жизни: полноценным сном, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Об этом рассказала косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева. По ее словам, также важно избегать длительного воздействия ультрафиолетового облучения.
«От возрастных изменений в домашнем уходе можно применять косметические средства с активными компонентами — с кислотами, витаминами, минеральными комплексами, с растительными экстрактами. Также могут помочь аппаратные методики. Все это индивидуально назначает врач», — указала она в беседе с Pravda.Ru.В то же время дерматовенеролог Ирина Марченко раскрыла, как можно уберечь кожу в зимний период. В разговоре с «Известиями» она отметила, что важный для защиты от холода слой кожного сала часто смывают горячей водой, потому важно пользоваться колд-кремами.
«Средства на водной основе (в косметологии они часто именуются как масло в воде) при низких температурах могут кристаллизоваться и замерзать, что приводит к раздражению кожи. Уже давно практически во всех популярных линейках стали доступны колд-кремы, средства с более жирной и плотной текстурой, которые создают на открытых участках защитную пленку», — пояснила специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев