Врач назвала худший перекус перед сном
Диетолог Палински-Уэйд: выпечка перед сном может резко повысить сахар в крови
Выпечка — худший вариант перекуса перед сном, заявила диетолог Эрин Палински-Уэйд. Ее слова приводит издание Eating Well.
Специалист объяснила, что печенье и торты часто готовят из рафинированной муки, из которой удалена большая часть клетчатки. Из-за этого оставшиеся углеводы быстро расщепляются в организме.
«Добавьте сахар, и вы получите сочетание, которое может вызвать быстрый подъем уровня сахара в крови, особенно если эти продукты употреблять как самостоятельное блюдо, а не в сочетании с источником нежирного белка или полезных жиров», — отметила Палински-Уэйд.Доктор посоветовала употреблять выпечку в первой половине дня: одна и та же порция углеводов, съеденная утром, вызывает менее выраженный скачок сахара в крови, чем поздним вечером. Кроме того, некоторые хлебобулочные изделия содержат насыщенные жиры, которые при избыточном потреблении могут нарушать обмен веществ, заключила врач.
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