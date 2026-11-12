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Врач назвала худший перекус перед сном

Диетолог Палински-Уэйд: выпечка перед сном может резко повысить сахар в крови
Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Выпечка — худший вариант перекуса перед сном, заявила диетолог Эрин Палински-Уэйд. Ее слова приводит издание Eating Well.



Специалист объяснила, что печенье и торты часто готовят из рафинированной муки, из которой удалена большая часть клетчатки. Из-за этого оставшиеся углеводы быстро расщепляются в организме.

«Добавьте сахар, и вы получите сочетание, которое может вызвать быстрый подъем уровня сахара в крови, особенно если эти продукты употреблять как самостоятельное блюдо, а не в сочетании с источником нежирного белка или полезных жиров», — отметила Палински-Уэйд.
Доктор посоветовала употреблять выпечку в первой половине дня: одна и та же порция углеводов, съеденная утром, вызывает менее выраженный скачок сахара в крови, чем поздним вечером. Кроме того, некоторые хлебобулочные изделия содержат насыщенные жиры, которые при избыточном потреблении могут нарушать обмен веществ, заключила врач.

Ранее диетолог Андрей Бобровский назвал продукты, способные ухудшить сон.
Лидия Пономарева

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