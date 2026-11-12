Врач назвала худший перекус перед сном

12 ноября 2026, 13:02

Диетолог Палински-Уэйд: выпечка перед сном может резко повысить сахар в крови

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Выпечка — худший вариант перекуса перед сном, заявила диетолог Эрин Палински-Уэйд. Ее слова приводит издание Eating Well.





Специалист объяснила, что печенье и торты часто готовят из рафинированной муки, из которой удалена большая часть клетчатки. Из-за этого оставшиеся углеводы быстро расщепляются в организме.

«Добавьте сахар, и вы получите сочетание, которое может вызвать быстрый подъем уровня сахара в крови, особенно если эти продукты употреблять как самостоятельное блюдо, а не в сочетании с источником нежирного белка или полезных жиров», — отметила Палински-Уэйд.