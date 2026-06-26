Трихолог предупредила об опасности частого мытья головы
Слишком частое мытье головы может привести к нарушению защитного барьера. Об этом сообщила врач-трихолог, врач-косметолог Анастасия Костенко, передает Life.ru.
Эксперт подчеркнула, что частота мытья головы должна быть адаптирована под индивидуальные особенности, включая тип кожи, состояние волос, применение средств для укладки и уровень физической активности. По мнению специалиста, при повреждении защитного барьера сальные железы начинают вырабатывать больше кожного сала, что приводит к быстрому загрязнению волос.
В случае необходимости ежедневного мытья головы врач рекомендовала использовать мягкий шампунь. Для обладателей жирной кожи головы оптимально мыть волосы раз в два дня, а тем, у кого кожа сухая и чувствительная, — два-три раза в неделю.
Костенко также посоветовала перед мытьем тщательно расчесывать волосы, использовать воду температурой около 40 градусов и наносить шампунь сначала на кожу головы. Кондиционер или бальзам следует наносить только на длину волос, а после мытья рекомендуется аккуратно промокнуть волосы полотенцем, избегая их растирания, чтобы предотвратить повреждения.
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