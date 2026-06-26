Трихолог предупредила об опасности частого мытья головы

26 июня 2026, 20:01

Трихолог Костенко: Ежедневное мытье головы может нарушать защитный барьер кожи

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Слишком частое мытье головы может привести к нарушению защитного барьера. Об этом сообщила врач-трихолог, врач-косметолог Анастасия Костенко, передает Life.ru.