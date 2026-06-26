Стоматолог ответил, какие летние фрукты портят зубы
Цитрусовые фрукты могут навредить зубной эмали. Об этом сообщил LIFE.ru стоматолог-терапевт, пародонтолог Павел Лысенков.
Он указал на высокое содержание органических кислот и сахара в этих продуктах. Лысенков отметил, что к популярным летним фруктам, таким как ананас, киви, кислые яблоки, алыча и некоторые сорта слив, следует подходить с осторожностью. По его словам, они содержат фруктовые кислоты, которые могут ослаблять защитные свойства эмали.
Стоматолог также обратил внимание на высокое содержание сахара в арбузах, дыне, винограде и черешне. Он подчеркнул, что сухофрукты, такие как курага, изюм и финики, могут застревать в межзубных промежутках, что увеличивает риск развития кариеса.
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