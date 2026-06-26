Терапевт перечислила наиболее вредящие организму виды алкоголя
Врач-терапевт и диетолог Арина Мамина перечислила виды алкоголя, сильнее всего вредящие организму. Об этом пишет издание UfaTime.ru.
По словам медика, самыми вредными спиртными напитками являются шампанское и другие газированные алкогольные напитки. Они опасны тем, что опьянение от них наступает постепенно, а затем резко, подчеркнула эксперт.
Терапевт рекомендовала с осторожностью употреблять сладкие алкогольные напитки. Мамина объяснила, что сахар в них маскирует крепость, что способствует более сильному опьянению и увеличивает риск тяжёлого похмелья.
Врач добавила, что некоторые виды спиртного содержат конгенеры — вещества, образующиеся в процессе брожения и придающие напиткам вкус и аромат. В частности, большое количество таких веществ содержится в виски, коньяке, красном вине и текиле, что может усилить похмелье. Мамина заключила, что любой алкоголь в любом количестве может нанести вред здоровью.
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