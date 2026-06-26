Терапевт перечислила наиболее вредящие организму виды алкоголя

26 июня 2026, 19:51

Терапевт Мамина назвала шампанское самым опасным спиртным напитком

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-терапевт и диетолог Арина Мамина перечислила виды алкоголя, сильнее всего вредящие организму. Об этом пишет издание UfaTime.ru.