Кардиолог назвала оптимальное количество яиц в рационе при высоком уровне холестерина

26 июня 2026, 16:33

Кардиолог Аньшина: При высоком холестерине допустимо одно-два яйца в день

Фото: iStock/AlexPro9500

Яйца не запрещено есть при повышенном уровне холестерина. Об этом в личном блоге сообщила кардиолог, семейный врач, диетолог Елена Аньшина.