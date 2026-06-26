Кардиолог назвала оптимальное количество яиц в рационе при высоком уровне холестерина
Яйца не запрещено есть при повышенном уровне холестерина. Об этом в личном блоге сообщила кардиолог, семейный врач, диетолог Елена Аньшина.
Медик обратила внимание на то, что яйца являются ценным продуктом. По её словам, важно учитывать не только количество яиц, но и способ их приготовления. Большинство людей могут позволить себе одно-два яйца в день, при этом белка можно употреблять больше. Например, Аньшина рекомендовала готовить омлет из одного целого яйца и одного-двух белков.
Кардиолог уточнила, что опасность для здоровья представляют не сами яйца, а пищевые привычки человека. Она объяснила, что омлет с овощами не несёт вреда, в то время как избыточное потребление колбас, сосисок, фастфуда и выпечки, приготовленной с использованием маргарина, действительно может негативно сказаться на здоровье.
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