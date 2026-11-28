28 ноября 2026, 07:21

Трихолог Халдина: зимой волосам достаточно базового ухода

Фото: iStock/seb_ra

Зимой волосы теряют влагу быстрее, становятся пористыми, ломкими и тусклыми. Об этом «Ленте.ру» рассказала дерматолог, трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.