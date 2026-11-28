Трихолог рассказала о портящих волосы привычках
Зимой волосы теряют влагу быстрее, становятся пористыми, ломкими и тусклыми. Об этом «Ленте.ру» рассказала дерматолог, трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.
По ее словам, в холодное время года на волосы и кожу головы одновременно действуют несколько факторов: сухой воздух в помещениях из-за работающих батарей, низкие температуры и ветер на улице, а также постоянное трение о головные уборы и капюшоны.
К сухости могут добавляться зуд, ощущение стянутости и появление чешуек на волосах и одежде. Такие признаки, подчеркнула специалист, а также интенсивное выпадение без явной причины — повод не подбирать косметику с «усиленным» составом, а обратиться к врачу.
Эксперт советует отказаться от частых укладок с большим количеством средств, сложного окрашивания, выпрямления и химической завивки, сосредоточившись на питании и увлажнении волос. Если серьезных проблем нет, достаточно базового ухода: правильно подобранных шампуня, кондиционера и питательных масок.
К вредным привычкам Халдина отнесла стремление отмывать волосы «до скрипа», злоупотребление грубыми пилингами для кожи головы, отказ от регулярного мытья в пользу сухих шампуней и привычку ложиться спать с укладкой, не расчесав волосы.
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