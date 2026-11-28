Россиян предупредили об одной опасности на горнолыжных курортах
Медведи могут появиться зимой на горнолыжных курортах Хабаровского края. Об этом сообщил заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира управления охотничьего хозяйства правительства региона Валентин Платицын.
По его словам, которые приводит ТАСС, зимой риск нападения медведей минимален, однако полностью исключать их выход к людям нельзя. Как правило, животные залегают в берлоги к середине декабря и просыпаются лишь с приходом весны.
Собеседник агентства добавил, что безопасность на туристических и горнолыжных комплексах находится в зоне ответственности самих комплексов. В Хабаровском крае работают два крупных и популярных горнолыжных курорта, а в тайге находятся туристические базы и глэмпинги.
Ранее сообщалось, что на Ямале заметили медведя недалеко от дачных участков.
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