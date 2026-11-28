28 ноября 2026, 06:29

ТАСС: зимой на горнолыжных курортах Хабаровского края могут появиться медведи

Фото: iStock/olchanovdmitry

Медведи могут появиться зимой на горнолыжных курортах Хабаровского края. Об этом сообщил заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира управления охотничьего хозяйства правительства региона Валентин Платицын.