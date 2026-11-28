Россиян предупредили о мошеннической схеме перед Днем матери
Мошенники начали рассылать вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравлений ко Дню матери. Об этом рассказал эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.
По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники маскируют вредоносные файлы под красивую электронную открытку или трогательное видеопоздравление.
Собеседник агентства отметил, что сам по себе переход по подозрительной ссылке не обязательно ведет к краже денег или заражению устройства. Чаще всего аферистам требуются дополнительные действия пользователя: ввод пароля, передача кода подтверждения или установка приложения.
При этом, как добавил специалист, отдельные технические слабости позволяют мошенникам добиться цели и без очевидного согласия человека.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новогодними подарками и арендой домов.
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