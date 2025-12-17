Тринадцатые зарплаты в России положены госслужащим и достигшим целей сотрудникам
Сотрудники в России могут получить дополнительную годовую выплату, но только при наличии соответствующих условий. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам старшего юриста hh.ru Светланы Шаброновой, понятие «тринадцатая зарплата» не существует в Трудовом кодексе. Обычно речь идет о годовой премии, которая служит стимулом для работников.
Денежная награда доступна тем, кто имеет четкие условия ее получения в коллективном договоре или трудовом соглашении. Государственные служащие также могут рассчитывать на такую выплату, если она предусмотрена нормативными актами или указами правительства.
Сотрудники бюджетной сферы, включая работников образования и здравоохранения, могут получить её по отраслевым соглашениям или местным нормативным актам. Наконец, те, кто достиг определенных результатов, также имеют шанс на выплату.
Читайте также: