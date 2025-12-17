В Госдуме предложили ускорить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства
Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с предложением сократить срок оформления заграничного паспорта до одного месяца для граждан, подающих документы не по месту своей постоянной регистрации. Соответствующее обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарии указывают, что действующий срок изготовления паспорта, который может достигать трёх месяцев, создает проблемы для некоторых людей. Это вынуждает граждан РФ обращаться в полулегальные агентства, обещающие ускоренное оформление за крупное вознаграждение.
Автозавод «Москвич» начал производство кроссоверов М70 и М90
Примечательно, что такие организации иногда действительно держат свое слово, однако обманывают они своих клиентов чаще.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока оформления заграничного паспорта в регионе, отличном от региона проживания, до одного месяца», — говорится в документе.Депутат и соавтор обращения Артем Прокофьев указал, что нововведение создаст легальный и доступный механизм, который защитит граждан от недобросовестных «посредников».