Адвокат объяснил решение Верховного суда по спору о квартире Долиной

16 декабря 2025, 22:59

Адвокат Салкин: Верховный суд поставил точку в споре о квартире Долиной

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и отказал Ларисе Долиной в её иске. Таким образом, покупатель Полина Лурье признана законным собственником квартиры, сообщил адвокат Михаил Салкин в интервью RT.





Напомним, по данным «Москвы 24», 16 декабря Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье собственницей жилья по делу о квартире народной артистки Ларисы Долиной. Суд также отменил предыдущее решение по данному делу и направил его на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию.



Салкин пояснил, что направление дела на новое рассмотрение по выселению Долиной является процессуальным моментом, поскольку Верховный суд России не занимается установлением фактических обстоятельств.





«С точки зрения складывающейся судебной практики это дело исключит или хотя бы снизит возможность мошенничества со стороны недобросовестных продавцов квартир», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«По крайней мере, это решение суда будет способствовать восстановлению рынка сделок вторичной недвижимости, который основательно был приостановлен, так как риск покупателя остаться без жилья и без денег», — уточнил Салкин.