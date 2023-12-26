Триумф женственности: Стилист назвала главные тренды зимы 2023-2024

Фото: IStock/Kseniia Kapris
Возвращение оверсайз, стиль библиотекаря и тихая роскошь. Так можно охарактеризовать последние тренды года. О том, как выглядеть стильно этой зимой, в эфире «радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
По словам эксперта, в период пандемии был тренд на расслабленность, из-за этого главным стилем долгое времени оставался кэжуал, главными чертами которого являются удобство и практичность. После того как ситуация начала успокаиваться, дизайнеры провозгласили триумф женственности.
Следовать трендам помогут приталенные и полуприталенные силуэты. Анна Скороходова рекомендовала обращать внимание на жакеты и утеплённые пальто в таком стиле и с гипертрофированными плечами.
Также актуальными моделями стилист назвала топы и платья с открытыми плечами. Поверх можно надеть стильный свитер и пальто.
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«Эта зима имеет изобилие трендов – это и олд мани или тихая роскошь, и стиль библиотекаря, и офискор, и тотал деним, и барбикор. То есть огромное количество стилистик, которое на себя девушка может примерить. Сегодня дизайнеры на самом деле провозгласили триумф женственности», — рассказала стилист.
Также актуальными моделями стилист назвала топы и платья с открытыми плечами. Поверх можно надеть стильный свитер и пальто.
«Свитера сейчас крайне популярны. Особенно актуален серый свитер – некий привет от стилистики бибиотеккор, то есть стилистика библиотекаря. Это классический серый свитер некрупной вязки, возможно, с горловиной, который мы можем использовать для образов, допустим, с шёлковой и атласной юбкой или под базовые образы с прямыми или расклёшенными джинсами. Свитера с широкой горловиной соответствуют образу оверсайз, который деликатно начинает к нам возвращаться. Актуальны свитера гранж, то есть рваные, свитера-паутинки, свитера крупной вязки, которые подходят как к повседневному образу, так и к классике», — добавила эксперт.Также на пике популярности находится бельевой стиль, а также платья и юбки длины макси. Такие наряды можно сочетать со свитером паутинкой.
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Екатерина Шмакова