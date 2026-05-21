Трижды избежавший смертной казни американец вышел на свободу
Жителю Оклахомы Ричарду Глоссипу, который провел в местах лишения свободы 29 лет, отменили смертный приговор. Мужчина уже в третий раз избежал высшей меры наказания, пишет Daily Star.
История началась в январе 1997 года, когда Глоссипа арестовали по обвинению в организации убийства отельера Барри Ван Триза. Жертву убил сотрудник предпринимателя Джатсин Снид, заявивший, что действовал по указанию Глоссипа: якобы тот хотел скрыть крупную недостачу и пообещал исполнителю вознаграждение в размере 12 тысяч долларов.
Первый смертный приговор Глоссипу вынесли в 1998 году, однако уже в 2001‑м суд отменил это решение. Новая попытка состоялась в 2015 году. Мужчину доставили в камеру для смертельной инъекции, но процесс пришлось отложить из‑за нехватки необходимых препаратов. Всего дату исполнения приговора назначали девять раз, а дважды Глоссип даже успел заказать себе «последний» обед.
Адвокаты добивались освобождения подзащитного, отстаивая версию о том, что убийство стало следствием неудачного ограбления. В ходе пересмотра дела власти признали серьезные нарушения со стороны прокуратуры. Как оказалось, обвинители не учли и не сообщили суду о проблемах с психическим здоровьем Снида, уничтожили ряд улик, а также не предоставили показания свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Глоссипа. Теперь он сенсационно вышел на свободу после того, как Верховный суд США отменил обвинительный приговор.
