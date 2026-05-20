Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении операции против Ирана
Состоялось процедурное голосование в Сенате Конгресса США, на котором впервые одобрили резолюцию с требованием к администрации Вашингтона прекратить военные действия против Ирана. Трансляцию вел телеканал C‑SPAN.
В ходе голосования 50 законодателей высказались «за» и 47 — «против». Среди поддержавших документ — большинство представителей Демократической партии, а также республиканцы Рэнд Пол (штат Кентукки), Лиза Мурковски (Аляска), Сюзан Коллинз (Мэн) и Билл Кэссиди (Луизиана). Единственным демократом, проголосовавшим против резолюции, стал Джон Феттерман (штат Пенсильвания).
Примечательно, что ранее верхняя палата Конгресса семь раз отклоняла аналогичный документ. По информации газеты The Hill, даже если резолюция пройдет финальное голосование в Сенате, а затем будет одобрена Палатой представителей, президент Дональд Трамп, скорее всего, наложит на нее вето.
