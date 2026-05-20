Авианосная ударная группа США направляется к Кубе
После выдвинутых обвинений в адрес бывшего президента Кубы Рауля Кастро авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное командование.
В ее состав вошли авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent. Как писала ранее газета NYT, американские вооруженные силы могут провернуть на Кубе «венесуэльский сценарий» и захватить 94-летнего Рауля Кастро.
Напомним, недавно Минюст США обвинил бывшего политика в причастности к инциденту со сбитыми в 1996 году над Флоридским проливом самолетами. Тогда среди жертв были американские граждане.
По словам действующего лидера островного государства Мигеля Диас-Канеля, тогда Куба действовала в рамках самообороны и отреагировала на нарушение воздушного пространства. Эти обвинения лидер назвал «оправданием безрассудной военной агрессии».
